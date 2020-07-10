4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 545 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم منها 96 مبايعة للأراضي بقيمة 415.02 مليون درهم و449 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 664.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البدع تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.49 مليار درهم منها 123 رهن أراض بقيمة 2.35 مليار درهم و131 رهن فلل وشقق بقيمة 137.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 460 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 431 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 102 هبة بقيمة 1.27 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 650 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 168 مليون درهم.