أسهم القطاع العقاري الأكثر نشاطاً بالبورصة المصرية

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي. حيث يشير التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن قطاع العقارات استحوذ على تداولات أسبوعية بقيمة 768 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني قطاع البنوك بحجم تداول بلغ نحو 32.2 مليون ورقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار جنيه. فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، المركز الثالث بحجم تداول بلغ 829.4 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وحل قطاع الموارد الأساسية في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 193.5 مليون ورقة بقيمة 778.9 مليون جنيه. وفي المركز الخامس جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 289.2 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 453 مليون جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 76.3 مليون ورقة منفذة بقيمة إجمالية بلغت 396.2 مليون جنيه. وجاء قطاع السياحة والترفيه في المركز السابع بحجم تداول بلغ 168.1 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 360.7 مليون جنيه.

وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 27.2 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 329.1 مليون جنيه. وحل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز التاسع بحجم تداول بلغ 76.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 305.5 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 36 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة إجمالية بلغت نحو 173.5 مليون جنيه. تلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول بلغ نحو 4.7 مليون ورقة مالية بقيمة 20.4 مليون جنيه. وفي المركز الأخير جاء قطاع المرافق بحجم تداولات بلغت نحو 60 ألف ورقة مالية منفذة بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون جنيه.