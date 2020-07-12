أبوظبي: تأجيل شيكات الإيجار وهيكلة الدفعات لشركات متأثرة بكورونا

قالت شركات مستأجرة في أبوظبي، إن ملاك عقارات قدموا لها عدداً من التسهيلات خلال الفترة الراهنة لتخفيف الأعباء على الشركات خصوصاً (الصغيرة) المتأثرة بتداعيات "كورونا"، وعلى رأسها تأجيل شيكات الإيجار وتعديل تواريخ التحصيل وإعادة جدولة الدفعات السنوية لزيادة عددها إلى خمس دفعات أو أكثر وتغيير العقود الى عقود شهرية، ليتم دفع الإيجار شهرياً دون أي زيادات.

وقال مسؤولان بشركات وساطة عقارية، إن هناك مرونة كبيرة من جانب بعض الملاك مع المستأجرين، مراعاة لظروف الشركات التي تميزت بالانتظام في السداد سابقاً، إلا أنها تأثرت سلباً بتداعيات كورونا، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية، نادر حسن، إن "هناك مرونة كبيرة من جانب عدد كبير من الملاك من حيث تأجيل تحصيل شيكات الإيجار، وزيادة عدد دفعات الإيجار إلى خمس دفعات، مقابل دفعتين أو ثلاث دفعات سابقاً، وفقاً للعقود الراهنة، وقبول تغيير العقد والسماح بالدفع شهرياً، من دون زيادة في الإيجار، بدلاً من الدفع على دفعتين أو ثلاث دفعات سنوياً"، مشيراً إلى أنه توجد أيضاً حالات للإعفاء من سداد الإيجار لأشهر عدة، لكنها حالات نادرة تتركز في حالات محددة مثل إغلاق الشركة، وتوقف نشاطها وعدم وجود تعاملات لها خلال فترة طويلة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، عبدالرحمن الشيباني، إن "ملاكاً قدموا كثيراً من التسهيلات لمستأجري الشركات والمساحات المكتبية، خصوصاً الشركات المتضررة بسبب تداعيات (كورونا)، وعلى رأسها تأجيل تحصيل شيكات الإيجار وتعديل تواريخ التحصيل وزيادة عدد الدفعات بدلاً من دفعتين أو ثلاث دفعات إلى أربع أو خمس دفعات أو أكثر وإعادة جدولة الدفعات، بحيث يتم مثلاً تقسيم الشيك الواحد على قسطين، بفارق زمني، فضلاً عن تحويل عقود سنوية إلى عقود شهرية لعدم قدرة الشركة على تسديد مبلغ مالي كبير، نظراً لحاجتها إلى السيولة مراعاة للظروف الراهنة".