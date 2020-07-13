تراجع مبيعات العقار بالأردن 44% في النصف الأول

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 44% في النصف الأول من العام الحالي إلى 1.125 مليار دينار (1.58 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 27.2 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 10.7 مليون دينار.

وجاءت حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 6.8 مليون.

وعزا عاملون في قطاع العقارات التراجع إلى تأثير إجراءات مكافحة فيروس كورونا والتوترات الإقليمية.