تسليم دفعة جديدة من تعويضات عقارات المرحلة الأولى لـ"نيوم"

سلم الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، يوم أمس الأحد، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وقال أمير منطقة تبوك خلال تسليم التعويضات، إن "البرنامج سيستكمل صرف بقية المبالغ على دفعات متتالية وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وبشكل يومي، وستكون جميع الأمور منتهية في القريب العاجل"، مثنياً على جهود اللجان العاملة في التعويضات والتي شارك بها مجموعة كبيرة من أبناء وبنات الوطن، وقال: "هم يعملون ليل نهار منذ أشهر وأنا فخور بهم وبما أنجزوا من مهام في عملهم".

وأشار الأمير فهد بن سلطان إلى أن المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها ستعود بالنفع لأسر وأبناء وبنات المنطقة من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات، وإعطائهم الأولوية في التوظيف، وهي نعمة كبرى نحمد الله عليها، متابعاً بالقول: "نحن الآن في اتصال مع وزارتي الإسكان والداخلية لعمل تنظيم يساعد تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة، وهي ستكون لافتة، مقارنة بما هو حاصل الآن"، وفقا لما نقلته "صحيفة عكاظ".

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ودعا الجميع للتعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها، ليتسنى للجهات المعنية إكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس، وأيضاً في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية، مؤكداً أن "كل أسرة ستجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبناءها وبناتها، وهم في بلادهم وعلى أرضهم".

وأشاد أمير منطقة تبوك بالمبادرات التي أطلقتها شركة "نيوم" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل في مشروع"نيوم"، والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

ووصف مشروع إنتاج الهيدروجين في "نيوم" بـ"البشرى العظيمة ليس للمنطقة فقط، ولكن لكل أبناء المملكة"، لافتاً إلى أنه "أمر في غاية الأهمية، وسيغير منظومة ومفهوم الطاقة، وهو ما نسعد ونفخر بأن يكون هذا المشروع الفريد على هذه الأرض وفي هذا البلد"، موضحاً أنه "خلال فترة وجيزة سنرى نسبة كبيرة من السعوديين يقضون جزءاً من أوقاتهم وإجازاتهم على هذا الساحل، وبما توفره هذه المشاريع من مرافق وإمكانيات تفوق أي مكان بالعالم، وهو أمر هام جداً لاقتصاد المملكة".