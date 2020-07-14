عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق عقارات

115 مليون دولار مبيعات عقارية بدبي خلال يوم

المصدر: دبي - العربية.نت
115 مليون دولار مبيعات عقارية بدبي خلال يوم
رابط مختصر

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 424 مليون درهم (115 مليون دولار)، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 96 مبايعة بقيمة 233.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بـ 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وسجلت الرهون 179.43 مليون درهم، منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 158.92 مليون درهم، و24 رهوناً لفلل وشقق بقيمة 20.51 مليون درهم.

كلمات دالّة

#مبيعات, #دبي, #عقارات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر