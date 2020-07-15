الإمارات.. اقتناص فرص بالعقارات ذات المساحات الكبيرة

رصد مطورون عقاريون في الإمارات، إقبالا من المواطنين الإماراتيين على اقتناص الفرص العقارية في شراء العقارات العائلية من الفلل الكبيرة ذات المساحات الداخلية والحدائق الواسعة، بغرض ترقية وتوسيع مساكنهم الحالية، أو الاستفادة من عوائدها الإيجارية.

وتمكنت شركات تطوير رئيسة من بيع جميع الوحدات المطروحة من فئة العقارات العائلية، خلال الربع الثاني من العام 2020، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية، بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفت المطورون إلى أن المواطنين شكلوا نحو 80% من قاعدة المشترين للفلل العائلية الواسعة التي تم طرحها خلال الآونة الأخيرة، فيما باتت العقارات القريبة من أبوظبي ودبي الأكثر حظوة وإقبالاً، نتيجة اعتماد الطلب على المستخدم النهائي، الذي غالباً ما تكون له روابط أسرية في الإمارتين.

وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل» عقيل كاظم أن «العقارات العائلية» ذات المساحات الواسعة والحدائق، تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الذين يشكلون الغالبية ضمن قاعدة المشترين لهذا النوع من العقارات.

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وقال كاظم إن شركة نخيل العقارية تمكنت من بيع 200 فيلا بقيمة تجاوزت 400 مليون درهم في منطقتي «ند الشبا و«الفرجان» منذ مارس الماضي، رغم الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجهود الحد من انتشار فيروس «كورونا»، ما دفع الشركة لإطلاق المزيد من الفلل المعروضة للبيع على مدار العام.

وأضاف أن المبيعات العقارية اعتمدت بشكل أساسي على المستخدمين النهائيين من المواطنين الذين وجدوا الفرصة سانحة أمامهم لترقية وتوسيع مساكنهم العائلية، مستفيدين من العروض والأسعار، لافتاً إلى أن قرب المشروع من أبوظبي يزيد من جاذبيته، نظراً للروابط الأسرية ورغبة المشتري في أن يكون قريباً من أفراد عائلته في الإمارتين.

وأكد كاظم، أن الوقت الراهن يمثل الفرصة المثالية لامتلاك العقار العائلي، حيث تتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة بكل مفرداتها، بدءاً من الاستقرار، وتطور البنية التحتية، والأسعار المنافسة، والعوائد الاستثمارية القوية.

من ناحيته، قال إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركتي «الرواد للعقارات» و«بيزنت للاستشارات»: إنه على الرغم من التحديات التي فرضتها مستجدات جائحة كورنا، وتأثيرات ذلك على الأسواق العقارية في مختلف أنحاء العالم، تنبه المطورون العقاريون في الإمارات إلى زيادة الإقبال على العقارات العائلية التي تتمتع بمساحات واسعة ومرافق ترفيهية.

وأشار إلى أن مطوري العقارات الرئيسيين، الذين قاموا بطرح فلل ووحدات عقارية واسعة، تمكنوا من بيعها خلال فترة وجيزة، ما يعكس تغيراً كبيراً في سلوكيات الشراء بالسوق العقاري الذي بات أكثر اعتماداً على المستخدم النهائي للعقار، لاسيما من الجيل الجديد من المواطنين الذين شكلوا نحو 80% من قاعدة مشتري الفلل العائلية الواسعة.

ولفت الحمادي إلى أن جزءاً كبيراً من المستثمرين المواطنين وجدوا في الأسعار والعروض الجاذبة فرصة لاستبدال مساكنهم العائلية الحالية بمساكن بمساحات داخلية وحدائق أوسع لتعزيز رفاهية حياتهم الأسرية، معتبراً في ذلك اتجاهاً إيجابياً يعكس تنامي وعي المستثمر العقاري.