سوق دبي العقاري يظهر معدلات استقرار واعدة خلال النصف الأول

أظهر سوق دبي العقاري معدلات استقرار واعدة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث ظلت أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار في معظم الأحياء البارزة في دبي مستقرة خلال النصف الأول، الأمر الذي يؤكد مرونة سوق العقارات في دبي بالرغم من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا" والقيود المؤقتة التي فرضت على التنقل والسفر خلال الأشهر الماضية والتي أثرت على أداء سوق العقارات في دبي على غرار معظم الأسواق العالمية بالإضافة إلى الأثر الذي خلفته على الملاك وأصحاب العقارات حيث أصبحوا أكثر مرونة عند التفاوض على أسعار البيع .

وجاء ذلك في أحدث البيانات الصادرة عن موقعي "بيوت" و"دوبيزل" للعقارات والتي كشفت أن المشترين المحتملين لايزالون مهتمين بالمناطق المعروفة في دبي والتي تشتهر بتوفيرها مختلف المرافق والخدمات المناسبة للعائلة مثل "دبي مارينا" و"وسط مدينة دبي" و"المرابع العربية" و"نخلة جميرا" في حين تواصل المجتمعات المتكاملة مثل "قرية جميرا الدائرية"و"دبي مارينا" و"مردف" و"جميرا " بجذب اهتمام المستأجرين في دبي.

ووفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تم تسجيل 15897 معاملة مبيعات في دبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2020 بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليار درهم. وبالرغم من هذا الانخفاض المتوقع للمعاملات العقارية خلال النصف الأول من 2020 والذي يعزى إلى القيود المؤقتة على الحركة المطبقة في جميع أنحاء الدولة فإنه من المرجح أن يشهد السوق العقاري انتعاشا متزايداً خلال الأشهر المقبلة وذلك نظراً لحزم الدعم الاقتصادي والإجراءات الاستباقية التي أقرها البنك المركزي في الدولة والمتمثلة بزيادة نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى.

وبحسب بيانات "بيوت" و"دوبيزل" للنصف الأول من عام 2020 زاد الطلب على المناطق السكنية الملائمة للعائلات من قبل مشتري الفلل السكنية حيث تصدرت "المرابع العربية" قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الفلل خلال تلك الفترة تليها مناطق "نخلة جميرا" و"ذا فيلا".

وبالنسبة للمناطق الجديدة في دبي مثل "دبي هيلز" و"استيت" و"دبي لاند" و"داماك هيلز" و"أكويا أكسجين" فقد ظلت ضمن أكثر المناطق جذبا لمشتري ومستثمري الفلل خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.

وفيما يتعلق بالشقق الجاهزة المعروضة للبيع لا تزال "دبي مارينا" تحتل صدارة قائمة المناطق الأكثر طلبا من قبل المشترين والمستأجرين خلال النصف الأول من 2020 حيث شهد متوسط ​​سعر القدم المربع للشقق في المنطقة التي تمتاز عقاراتها بإطلالة بحرية انخفاضا طفيفا بنسبة 2.2%.

وشهد سعر القدم المربع الواحد لعقارات المناطق الراقية الأخرى مثل "وسط مدينة دبي" و"جميرا بيتش ريزيدنس" و"نخلة جميرا "استقرارا إلى حد كبير خلال النصف الأول من عام 2020 ..في حين سجلت الشقق في المناطق المرغوبة مثل "قرية جميرا الدائرية" و"أبراج بحيرات جميرا" و"الخليج التجاري"و"واحة دبي للسيليكون"و"المدينة العالمية"انخفاضات هامشية في أسعار القدم المربع لم تتجاوز نسبة 6.5%.

وأشار التقرير إلى استمرار كون منطقة المدينة العالمية الخيار الأفضل للمستثمرين في الشقق السكنية حيث توفر المنطقة أعلى نسبة عائد على الاستثمار بمتوسط 9%، فيما كانت "قرية جميرا الدائرية" أفضل مناطق دبي للإستثمار في الفلل السكنية بمتوسط عوائد إيجارية تقدر بــ 6.1%.

وفي الوقت ذاته واصلت العقارات قيد الإنشاء في دبي بتوفير فرص واعدة للإستثمار في مشاريع متكاملة وبأسعار مناسبة.. في حين كانت منطقتا "أكويا أكسجين" و"دبي لاند" أكبر نسبة طلب من قبل المستثمرين المحتملين المهتمين بشراء عقارات على المخطط خلال النصف الأول من عام 2020.

وظلت "مردف"المنطقة الأكثر طلبا لإستئجار الفلل في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث شهد متوسط إيجار الفلل في المنطقة انخفاضا من 99 ألف درهم سنويا إلى 95 ألف درهم سنويا بنسبة 4 بالمائة للفلل المكونة من 3 غرف نوم. بينما ظلت إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم و5 غرف نوم مستقرة خلال الفترة ذاتها عند متوسط ​​115 ألف درهم سنويا و123.5 ألف درهم سنويا على التوالي.

وشهدت المناطق المميزة مثل "جميرا الينابيع" و"المرابع العربية" استقرارا في متوسط الإيجارات السنوية بشكل عام خلال النصف الأول من 2020 حيث شملت قائمة المناطق الأكثر طلبا لإستئجار الفلل بعض المناطق السكنية المعروفة مثل "البرشاء" و" أم سقيم" بالإضافة إلى المجمعات السكنية الجديدة مثل "دبي هيلز" و"استيت" و"أكويا أكسجين" و"ريم".

وبالنظر إلى استئجار الشقق في دبي واصلت "قرية جميرا الدائرية" تصدرها لقائمة المناطق الأكثر طلبا من المستأجرين .. فيما احتلت "دبي مارينا" المرتبة الثانية في قائمة المناطق الأكثر طلبا لإستئجار الشقق في دبي حيث شهدت انخفاضات طفيفة تراوحت بين 2% إلى 3% خلال الفترة ذاتها.. بينما شهدت الأحياء القديمة مثل "بر دبي"و"النهدة" و"ديرة "بالإضافة إلى "واحة دبي للسيليكون" و"المدينة العالمية" استقرارا في متوسط الإيجارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وقال حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لموقعي "بيوت"و"دوبيزل" إن العالم خلال الأشهر الماضية بتحد غير مسبوق مواجها جائحة صحية انتشرت على مستوىً عالمي حيث أثبتت معظم المجتمعات حول العالم قدرتها على مواجهة هذا التحدي والتكيف مع الوضع الراهن موضحا أنه على الصعيد المحلي شهدنا تكاتف المواطنين والوافدين في الإمارات مع الحكومة الرشيدة لمواجهة هذا التحدي والتغلب عليه حيث تمكن قطاع العقارات في دبي من التكيف مع المعطيات التي فرضها وباء "كورونا" خلال الأشهر الماضية.