تواصل البناء على ضفاف قناة دبي المائية

تواصل رافعات البناء عمليات تشييد مبانٍ سكنية فاخرة على جانبي قناة دبي المائية، من جهتي الوصل والصفا المحاذية لشارع الشيخ زايد.

وتعمل شركات التطوير العقاري على الاستفادة من انتعاش الطلب على العقارات التي تقع في مناطق استراتيجية من خلال تسريع عمليات التشييد وتسليم العقارات قبل مواعيدها.

وتشهد ضفاف القناة تنافساً على جذب الراغبين بالتملك الحر في مشاريع سكنية أطلقتها شركات تطوير فرعية أبرزها داماك وشوبا وعزيزي، بحسب صحيفة "البيان".

وقناة دبي المائية مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وميدان ومراس القابضة، يقدّم معلماً فريداً من نوعه وخيارات مثالية للسكن والترفيه للسياح والمقيمين.

ويبلغ طول القناة 3.2 كلم ويراوح عرضها بين 80 و120 متراً وتشق طريقها نحو الخليج العربي من منطقة الخور في دبي القديمة مروراً بالخليج التجاري.

وعلى طول الواجهة البحرية للمدينة يقع فندق دبليو، وفندق سانت ريجيس، ومجموعة متكاملة من المناطق الجديدة التي تواكب الحياة العصرية.

كما أن القناة تحوّل قسماً كبيراً من الإمارة إلى جزيرة، ويضيف 6.4 كيلومتر من الواجهة البحرية إلى دبي ويوفر مساحة نحو 80 ألف متر مربع من الأماكن العامة والمرافق، إضافة إلى مساحة للركض يبلغ طولها 3 كلم، ومساحة للدراجات الهوائية بطول 12 كلم.

وتستقطب المشاريع الواقعة على ضفاف قناة دبي المائية أنظار المستثمرين الطامحين في الفرص الواعدة والمناطق الأكثر فخامة وجاذبية ورفاهية في دبي.

كما توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين العقاريين نظراً لارتفاع قيمة المشاريع مع استكمال المنشآت والمباني ضمن المخطط الشامل على ضفاف القناة المائية.