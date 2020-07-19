الإمارات ريت يعتزم الخروج من ناسداك دبي

أعلن صندوق الإمارات ريت المدرج في بورصة ناسداك دبي عزمه الخروج من البورصة، موضحاً أن أوضاع السوق الحالية خلقت "فجوة" بين سعر السهم في السوق وبين القيمة الحقيقية للصندوق.

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يأتي إعلان الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسط تراجع للقطاع العقاري وضعف ببورصة الأسهم.

وقال الصندوق في بيان إن من المرجح أن تكون العودة للعمل كصندوق خاص، ولو مؤقتا على الأقل في صالح الصندوق ومستثمريه.

وتابع أن الظروف الحالية في بورصات الإمارات أثرت سلبا على أداء السهم وأدت لفجوة كبيرة غير مبررة بين السعر والقيمة الحقيقية.

وتقدمت مجموعة من مساهمة شركة صندوق الإمارات ريت العقاري المدرج في ناسداك دبي، بطلب إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق في التقييم الذي قام به الصندوق لعقاراته.

وطلب المساهمون أن تنظر سلطة دبي للخدمات المالية في النفقات التشغيلية للصندوق منذ أبريل 2014.

وطالبوا أيضا بتجميد جميع رسوم الإدارة، فيما يتعلق بموجودات صندوق الاستثمار العقاري المتعثرة، والتي تمثل حوالي 30% إلى 40% من الصندوق.