أسعار العقارات في دبي تتراجع بهذه النسبة خلال أزمة كورونا 

قالت شركة أستيكو للأبحاث العقارية إن أسعار الشقق في دبي تراجعت 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 4%، وتراجعت أسعار المساحات المكتبية بنسبة 2%.

وأوضحت، في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أن نسبة هذه التراجعت تصل إلى 11% بالنسبة للشقق عند مقارنتها بالربع الثاني من عام 2019، وتراجعت أسعار الفلل أيضا بنفس النسبة، فيما كان تراجع الأسعار للمساحات المكتبية بنسبة 9%.

وتراجعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 3% والمساحات المكتبية بنسبة 5%.

موضوع يهمك بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 503 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 165 مبايعة... 503 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي عقارات

وبلغت نسبة تراجع إيجارات الشقق 13% مقارنة بالربع الثاني من 2019، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 10% والمساحات المكتبية بنسبة 13%.

وتتوقع استيكو أن يستمر هذا التراجع أو قد يزداد خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة المتوقعة في المعروض مع تراجع الطلب الكبير بسبب كورونا على المدى الطويل والمتوسط.

وجرى تسليم 5750 شقة، و2150 فلة، و500 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية في الربع الأول 2020. وفي الربع الثاني من العام الجاري، تم تسليم 4200 وحدة سكنية، و2300 فلة، و300 ألف قدم مربعة مكتبية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم 12.65 ألف وحدة سكنية، و3750 فيلا، و1.15 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في الستة أشهر الأخيرة من العام الجاري.