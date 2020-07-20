"إعادة التمويل العقاري": الصفقة ستمول 3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية

أكد فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، لإعادة التمويل العقاري أن الصفقة مع المؤسسة العامة للتقاعد ستؤدي إلى إعادة تمويل ما يتراوح بين ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية مع نهاية سبتمبر.



وأضاف سوسيني في حديث مع "العربية" يسرني الإعلان عن توقيع اتفاقية، اليوم، بين المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ودار التمليك لنقل حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال.

وتابع "في سبتمبر سنحصل على جزء إضافي أصغر ما يعني أنه مع نهاية سبتمبر سنكون قد أعدنا تمويل ما يتراوح بين ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية ما سيترجم إلى إعادة تمويل لنحو 6 آلاف سعودي.

موضوع يهمك وقعت المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على اتفاقية لنقل حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها... السيف للعربية: هذه أهداف أكبر صفقة بإعادة التمويل العقاري في السعودية اقتصاد

وبناء على هذه الصفقة نحن في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في طريقنا إلى تحقيق الهدف لضخ أكثر من 20 مليار ريال في قطاع التمويل مع نهاية السنة من خلال شراء المحافظ، وهذا سيسمح للسعوديين شراء المنازل بأسعار معقولة".

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدأت أعمالها عام 2017 بهدف تحسين قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وأصبحت بفضل هذه الاتفاقية النوعية أحد الجهات الرئيسية المالكة لمحافظ التمويل العقاري في المملكة، بالنظر إلى حجم المحفظة الحالية والاتفاقيات السابقة لشراء محافظ عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري، كما تهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى ضخ أكثر من 20 مليار ريال سعودي في قطاع التمويل من خلال شراء المحافظ، بهدف الوصول إلى إعادة تمويل 20% من تمويلات المنازل.