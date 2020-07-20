503 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 503 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 165 مبايعة بقيمة 264.58 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 84.9 مليون درهم، و149 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 179.68 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، بحسب صحيفة الاتحاد.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 228.99 مليون درهم، منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 201.73 مليون درهم، و28 رهن فلل وشقق بقيمة 27.26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 121 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 45 مليون درهم.