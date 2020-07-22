السيف للعربية: صندوق SRC العقاري يقرض بحدود 200 مليون ريال شهرياً للمستفيدين

قال عبداللطيف السيف، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة، إن شركة الاستثمارات الرائدة وبالنيابة عن المؤسسة العامة للتقاعد تشرف على برنامج "مساكن" والذي بدوره يقدم قروضا عقارية للمساكن لمتقاعدين ومشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد بشروط ائتمانية تفضيلية.

وأضاف السيف "البرنامج بدأ في 2010 ولكن تم تفعيله بشكل أكبر في عام 2016، ونمت المحفظة من 200 مليون ريال تمويلي إلى أكثر من 5 مليارات ريال. وتم تمويل أكثر من 9 آلاف مقترض خلال هذه الفترة. المستفيدون من هذه القروض هم فئة المتقاعدين والمشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد والذين بدورهم يحصلون على قروض ميسرة وبفوائد مرابحة ثابتة لمدة تمتد إلى 30 سنة. هذه الخاصية تمكن المستفيدين من شراء منازلهم بالخاصية التي يرغبون في تملكها".

وأكد في لقاء مع "العربية" أن الأرباح الرأسمالية للصندوق جيدة وتؤهل البرنامج لزيادة الاستثمارات. وأضاف "الخطط المستقبلية للبرنامج مستمرة ونرى إقبالا متزايدا في السوق عليها وبناء على الطلب فنحن مؤهلون لإقراض 100 إلى 200 مليون شهرياً للمستفيدين من تملك منازلهم".

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وتابع السيف "العوائد من إدارة الصندوق وتمويل المساكن للمتقاعدين جيدة وتضاهي أدوات الدخل الثابت في الأسواق. خلال الفترة الماضية تم جني أرباح جيدة على المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد من هذه القروض. نسبة التعثر محدودة جداً لا تتجاوز 40 نقطة أساس، ويتم الحصول على أغلبها خلال 6 إلى 9 شهور بعد ذلك".

وأضاف السيف "لدى البرنامج رغبة كبيرة في التوسع وزيادة الإقراض للمشتركين والمتقاعدين، ورأينا إقبالا كبيرا من الأفراد في تملك مساكنهم، وعلى ضوء ذلك قمنا ببيع جزء من المحفظة وهو الهدف الرئيسي من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بحيث نبيع جزءا من المحفظة ويكون فيها ربح رأسمالي على هذه المحفظة، وتستفيد الجهات المعنية من بيع جزء منها، ويتم إعادة ضخ هذه الأموال مرة أخرى في قروض جديدة لمستفيدين جدد ويكون للبرنامج استدامة".

وأكد السيف أن الصفقة بين المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شملت نقل حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، وبالتالي هي تعد أكبر صفقة في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في السعودية.

وأضاف السيف: "تعد من الصفقات النوعية في السعودية وانبثقت من برنامج "مساكن"، حيث بلغت قيمتها اليوم أكثر من 5 مليارات ريال، وهذا البرنامج وفر قروضا سكنية للمتقاعدين والمشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد بشروط ائتمانية تفضيلية توفر المساكن بمعدلات مرابحة ثابتة وتضمن لهم الحصول على قروض بشروط استثنائية".

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد وقعت على اتفاقية لنقل حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال.