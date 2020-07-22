هذا سعره.. هل يجد منزل "سيد الخواتم" مشترياً؟

إذا كنت من عشاق سلسلة أفلام سيد الخواتم أو الهوبيت، فإن منازل الأشخاص قصار القامة في سلسلة الأفلام الخيالية تستطيع امتلاكها الآن، لكن هل تستحق فعلا مئات الآلاف من الدولارات.

ففي ويلز بالمملكة المتحدة، يقع منزل مشابه لمنزل الهوبيت الذي ظهر في فيلم مملكة الخواتم، وسعره في السوق حاليا يصل إلى 475 ألف جنيه استرليني (603 آلاف دولار).

والمنزل يشبه إلى حد كبير منازل الهوبيت في الأرض الوسطى وهو المكان الذي تدور فيه أغلب روايات جي أر أر تولكين، مؤلف روايتي الهوبيت وسيد الخواتم، والتي يصفها تولكين بأنها تقع في أرضنا هذه، ولكن في ماضٍ افتراضي بعيد قبل بدء التاريخ.

والمنزل المكون من غرفة واحدة، يتم تدفئته من خلال حرق الأخشاب. وتمتد أمام المنزل الصغير الذي تغطيه الحشائش الخضراء ويشبه الكهف، قطعة أرض مساحتها 80 فدانا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقام محبو الطبيعة منذ 15 عاما، ببناء هذا المنزل من العوارض الخشبية المذهلة.

ويشمل سعر المنزل أيضا، ورشة مبنية من الحجر، ومكانا للاستحمام، وثلاثة منازل مستديرة تستخدم لأنشطة الأطفال بالغابة.

وفي أعلى غرفة المعيشة تقع غرفة النوم التي يمكن الوصول إليها عبر درج خشبي.