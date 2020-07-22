ما هو دور شركة SRC في دورة التمويل العقاري؟

شكل سوق التمويل السكني في السعودية تحدياً لا تبدي البنوك حماسا له، نظراً لصعوبة إدارة قرض يمتد إلى 30 عاماً، وهنا كان لا بد من إيجاد شركة على نسق "فريدي ماك" و"فاني ماي" الأميركيتين للقيام بدور صانع السوق، فكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.



الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، شبيهة بهاتين الشركتين، ودورها يتمثل بتوفير السيولة للبنوك وشركات التمويل، لتتمكن من منح القروض السكنية للمواطنين السعوديين بتكلفة منخفضة.

ويحدث ذلك من خلال طريقتين الأولى هي قيام شركة SRC بتوفير قروض قصيرة أو طويلة الأجل للبنوك وشركات التمويل مقابل القروض السكنية التي تمنحها للمواطنين، والثانية من خلال شراء المحافظ التمويلية العقارية من مؤسسات التمويل.

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بدورها، توفر SRC التمويل لأعمالها من خلال تجميع وتحويل محافظ القروض هذه إلى أوراق مالية مدعومة بالرهونات عقارية وبيعها للمستثمرين، وهو ما يفعّل دور السوق الثانوية.

كما تحصل على مصادر تمويل أخرى من إصدار السندات والصكوك والأوراق المالية القصيرة الأجل. دورة التمويل هذه تعزز نمو سوق الإسكان وتوفر قروضا بتكلفة أفضل للمواطنين.

لكن ماذا تستفيد البنوك من بيع محافظ القروض لـ SRC؟

وتكمن استفادة البنوك في استبعاد بعض التعثرات التي ترافق نشاط الإقراض، ما يقلل المتطلبات الرأسمالية ويحسّن معايير السيولة لديها. وهو ما يسمح للمصارف وشركات التمويل بالتركيز على الرسوم المحصلة من إنشاء القروض وتحصيلها، بدلاً من اعتماد الأرباح على إيرادات الفوائد.

وتعد شركة SRC جزءاً من رؤية لتطوير سوق التمويل العقاري في السعودية، لتتضاعف قيمتها إلى 800 مليار ريال بحلول 2030.