هكذا تأثرت تنافسية عقارات أبوظبي مع تراجع الأسعار

أكد تقرير صادر عن موقع بيوت أن السوق العقاري في أبوظبي حافظ على قدرته التنافسية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار بمعدلات تراوحت بين 1% إلى 6% في المناطق الأكثر طلباً، مقارنة بالأسعار المسجلة خلال النصف الأخير من عام 2019 بالرغم من التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد تقرير بيوت عن سوق عقارات أبوظبي للنصف الأول من 2020 أن أسعار العقارات في المناطق الأكثر طلباً في العاصمة لا تزال جاذبة للمستثمرين والمستأجرين، على حد سواء، حيث شهدت أسعار العقارات انخفاضات طفيفة في معظم المناطق، مشيراً إلى أن المناطق الراقية مثل جزيرة الريم، شاطئ الراحة، جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، كانت الأكثر جذباً للمستثمرين الراغبين في شراء العقارات، فيما كانت مناطق الخالدية، و«مدينة خليفة أ»، ومدينة محمد بن زايد، الأعلى طلباً من قبل المستأجرين بحسب صحيفة الخليج.

تأتي هذه النتائج لتتوافق مع البيانات الصادرة عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والتي أشارت بدورها إلى محافظة حركة سوق أبوظبي العقاري على نشاطها الملحوظ من خلال المعاملات العقارية المسجلة على الرغم من قيود التنقل التي شهدتها الإمارة خلال الأشهر الماضية.

كما أكد تقرير الدائرة أن قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي قد ارتفعت 34% لتصل إلى 6.3 مليار درهم بنهاية إبريل/ نيسان 2020 من 2,617 معاملة، مقارنة بـ 4.6 مليار درهم تم تسجيلها من 1,840 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.