توقعات بانتعاش مبيعات العقارات في أبوظبي بالربع الثاني 

شهد سوق العقارات في أبوظبي، تراجعاً معتدلاً في متوسط أسعار مبيعات ومعدلات إيجار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2020.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون والإجراءات الاستباقية على مستوى السياسة العامة، وفقا لتقرير صادر عن شركة "تشيسترتنس".

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات واصلت انخفاضها في الربع الثاني من هذا العام؛ حيث تراجع متوسط أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.4% والفلل بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى "تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "في الوقت الذي نتوقع فيه أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي، انخفاضاً في أسعار المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا أن الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون بما في ذلك خطط السداد المرنة الممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، والإعفاء من رسوم الخدمة الأولية، وتراجع أسعار العقارات، من شأنه أن يزيد من حجم التداولات العقارية خلال الفترة ذاتها".

وتعد المبادرات الحكومية الأخرى لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2021، مؤشرات إيجابية لعمليات البيع والإيجار في السوق العقاري بأبوظبي، وذلك على المدى المتوسط.