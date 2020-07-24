6.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 674 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 447.74 مليون درهم، و571 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 725.75 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.37 مليار درهم، منها 157 رهن أراضٍ بقيمة 5.18 مليار درهم، و154 رهن فلل وشقق بقيمة 186.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة الممزر بقيمة مليار درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 165.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 27 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 23 مليون درهم