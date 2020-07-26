تقرير رسمي: "انطلاقة متجددة" لسوق العقارات في دبي بالربع الثاني

أظهر تقرير النصف الأول الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التصرفات العقارية في الإمارة سجّلت "انطلاقة متجددة" في نتائج أداء سوق دبي العقاري للربع الثاني من العام الجاري.

ويعكس هذا الأداء بحسب سلطات الإمارة "العودة التدريجية لمسار النمو" في دبي في مختلف قطاعاتها "مستفيدة من الحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأشهر الماضية".

وذكر التقرير أنّ التصرفات العقارية للربع الثاني من العام 2020 فاقت 24,5 مليار درهم (7 مليارات دولار) من خلال 7834 إجراء، في حين تم تسجيل 22779 إجراء خلال النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 72,5 مليار درهم.

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وعلى مستوى الاستثمارات، أظهر التقرير أن الربع الأول من العام 2020 شهد مشاركة 9160 مستثمرا، أجروا 11940 استثمارا بقيمة إجمالية ناهزت 21,2 مليار درهم.

لكن الربع الثاني سجّل انخفاضا نسبيا بعد إقدام 5528 مستثمرا على إبرام 6523 صفقة اقتربت قيمتها من 11 مليار درهم.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد المستثمرين في النصف الأول 14688 مستثمرا مع 18463 صفقة بلغت قيمتها قرابة 32,15 مليار درهم.

ومن بين هؤلاء، استقبل السوق العقاري في دبي 1223 مستثمرا خليجيا خلال الربع الثاني سجلوا 1431 استثمارا زادت قيمتها على 2,1 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أقبل 706 مستثمرين من جنسيات عربية مختلفة على سوق دبي، وأنجزوا 798 صفقة استثمارية، وصلت قيمتها إلى 1,2 مليار درهم تقريبا.

كما أظهر التقرير محافظة سوق دبي العقاري على جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب بعد أن استقطبت الإمارة في الربع ذاته 3444 مستثمرا أبرموا 3889 صفقة بلغت قيمتها 5,8 مليار درهم تقريبا.