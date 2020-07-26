مصر ترفع سعر بيع الأراضي 25% بالعاصمة الإدارية

قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بزيادة سعر متر الأرض في الحي الدبلوماسي بنسبة 25%.

وقالت مصادر إن الشركة رفعت الأسعار من 400 إلى 500 دولار لسعر المتر في الحي الدبلوماسي بما يتناسب مع أعمال البنية التحتية والتطوير الجاري إنشاؤها في المنطقة المخصصة لمقرات السفارات والمنظمات والهيئات الدولية، وفقاً لجريدة الشروق.

ويقام "الحي الدبلوماسي" على مساحة 1300 فدان، 40% من الأرض مخصصة لمشروعات الطرق والمرافق، والمساحة المتبقية بغرض الاستثمار، حيث تقدمت أكثر من 50 دولة ومنظمة لإقامة مقرات لها فى العاصمة الإدراية، وفقا للمصادر.

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وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تشارك فى دراسة وتلقي طلبات التعاقد على أراضي السفارات باعتبارها الجهة المسؤولة عن العلاقات الدولية، مضيفة إلى مبادلة أراضٍ في الحي الدبلوماسي مع بعض الدول بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتتراوح مساحات الأراضي المخصصة للسفارات ما بين فدان إلى 24 فداناً، ويتولى المكتب الاستشاري ECG "جماعة المهندسين الاستشاريين" أعمال التصميم والرسومات الهندسية والاستشارية للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.