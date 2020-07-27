الإمارات تخصص 2.78 مليار درهم لقروض عقارية للمواطنين

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الاثنين بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم.

وتشمل الدفعة الثانية لعام 2020 من القروض السكنية 1500 مواطن، وأول دفعة لإعفاء المتقاعدين 476 مواطناً. وجاء الاعتماد بالتزامن مع عيد الأضحى انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وفقا لبيان حكومي لإمارة أبوظبي.

كما جاءت حزمة المنافع السكنية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين. ويرتكز برنامج "غداً 21" على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة.

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ويأتي اعتماد هذه الحزمة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس دبي عدة قرارات منذ وقت قريب كان أبرزها إعفاء 422 مواطناً من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم للبرنامج، وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية.