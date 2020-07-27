"وافي" يرخص لـ 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء بالنصف الأول

أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة في السعودية "وافي" خلال النصف الأول للعام الجاري 2020 رخصاً لنحو تسعة آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في 19 مشروعاً حول المملكة، بينها ستة مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الموافقات المبدئية لمشاريع عقارية أخرى يجري استكمال إجراءاتها النظامية تمهيداً لإصدار رخصها النهائية لضخ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة في القطاع.

ووصل إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء، التي يشرف عليها البرنامج حالياً إلى أكثر من 143 ألف وحدة سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2020، رخص البرنامج 16 مشروعاً لتسويق وعرض عقارات خارجية داخل المملكة، وذلك ضمن مسؤوليته للتأكد من حقيقة المشاريع الخارجية في عدد من الدول، التي يتم التسويق لوحداتها على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعا، ومراجعة 465 تقريرا هندسيا يرفع للبرنامج بشكل دوري، كما تمت زيارة 145 موقعا ضمن جهود الرقابة والمتابعة لفرق الضبط والرقابة ومتابعة المشاريع الجاهزة في السوق، وتم ضبط 14 مشروعا مخالفا لنظام البيع على الخارطة وتصحيح أوضاعهم بالحصول على الرخص النظامية لمزاولة النشاط.