أعلى مستوى لتملك الأميركيين لمساكنهم في 12 عاماً

ارتفع معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في قرابة 12 عاماً في الربع الثاني من العام، إذ دعم انخفاض معدلات فوائد القروض العقارية الطلب على الإسكان، وهو ما يعوض مستويات قياسية للبطالة ناتجة عن أزمة كوفيد-19.



وبحسب تقرير لوزارة التجارة صدر اليوم الثلاثاء، زاد معدل ملكية المساكن إلى 67.9% في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو، ارتفاعا من 65.3% في الربع الأول، وهي زيادة قياسية. وهذا هو أعلى معدل منذ الربع الثالث من 2008.



وكان معدل ملكية المساكن 64.1% في 2019.

ومنذ أن ضرب الفيروس التاجي الولايات الأميركية، مطلع الشهر الماضي، تم تسريح ملايين الأميركيين، وأغلقت العديد من القطاعات الاقتصادية، والأعمال غير الضرورية، وانهارت قطاعات السياحة والسفر والطيران. وقدم حوالي 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة خلال الأسبوع قبل الماضي، مما يعكس حالات التسريح الضخمة في شتى نواحي الاقتصاد.

وحذر البنك من أن هناك 66.8 مليون أميركي يعملون في مهن معرضة لخطر التسريح من العمل، بما في ذلك قطاعات المبيعات والإنتاج وإعداد الطعام والخدمات، كما أن هناك 27.3 مليون عامل في مهن تتطلب قرباً شديداً من الأشخاص الآخرين، مثل الحلاقين وعمال المطاعم والمضيفات وغيرهم.

ويقول مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في رابطة المصرفيين للرهن العقاري، إن نظام الرهن العقاري المعمول به في الولايات المتحدة تمكن من مواجهة العديد من الأزمات الصعبة والكوارث الطبيعة، إلا أنه لم يكن مصمما للتعامل مع أزمة كهذه. وقال: "خلال جميع الكوارث الطبيعية التي مرت بها الولايات المتحدة، كان يعمل هذا النظام بشكل جيد، لكنه لم يكن مصمما لشيء مثل هذا. لا شيء يمكن أن يتعامل مع ذلك، لا أعتقد. هذه حقا حالة طوارئ على المستوى الوطني".