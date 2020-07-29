عقارات الشارقة وعجمان تعزز استقرارها خلال النصف الأول

أكد تقرير موقع "بيوت" عن سوق عقارات الشارقة وعجمان للنصف الأول من عام 2020، أن السوق العقاري في الإمارتين حافظ على معدلات سعرية مشجعة للمشترين والمستأجرين، وذلك على الرغم من التأثيرات الطفيفة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات شهدت انخفاضات معتدلة بشكل عام، في حين حافظت نسب العائد على الاستثمار على تنافسيتها في الإمارتين، حيث ارتفعت إلى 9.8% في بعض المناطق السكنية في عجمان، في حين تخطت 7% في العديد من المناطق في الشارقة.

وتفصيلاً، شهدت أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار في الشارقة انخفاضات متفاوتة بشكل عام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، حيث سجلت الإيجارات في مناطق مثل المجاز، النهدة، ومويلح انخفاضات تراوحت بين 2% - 10%، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وواصلت منطقة المجاز تصدرها لقائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق في الشارقة، في حين تقدم التعاون أعلى عائد استثماري للشقق السكنية في الإمارة بمعدل يصل إلى 6.9%.

أما بالنسبة للفلل السكنية في الشارقة، فقد برزت منطقة الرحمانية باعتبارها الخيار الأكثر طلباً من قبل المشترين والمستثمرين، في حين ظلت منطقة الشرقان الخيار الأكثر طلباً من قبل المستأجرين. وتقدم الفلل في منطقة براشي أعلى عائد استثمار للمستثمرين بمتوسط يبلغ 7.3%.

وشهدت العقارات المعروضة للبيع والإيجار في عجمان توجهات مماثلة لتلك التي سجلها السوق العقاري في الشارقة. وظلت منطقة النعيمية أكثر المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق السكنية خلال النصف الأول من عام 2020، الأمر الذي ساهم على استقرار معدلات الإيجارات فيها، في حين شهدت معظم المناطق المعروفة الأخرى في الإمارة مثل عجمان وسط المدينة والراشدية انخفاضات هامشية.

ومن ناحية أخرى، استمرت منطقة وسط مدينة عجمان بكونها الخيار المفضل لمعظم مشتري الشقق في عجمان. يذكر أن منطقة النعيمية قد شهدت تدفق العديد من المشاريع الجديدة، الأمر الذي جعل منها وجهة مرغوبة لدى العديد من المستثمرين. وبالنظر إلى العائد على الاستثمار للشقق السكنية، توفر جاردن سيتي أفضل خيار للمستثمرين بنسبة 9.8%، والتي تعد من أعلى العوائد على الاستثمار في الدولة.

وبالنظر إلى الفلل السكنية، فقد أشار التقرير إلى تصدر منطقة المويهات لقائمة أكثر المناطق المطلوبة من قبل المستثمرين الراغبين بالشراء خلال النصف الأول من عام 2020، في حين كانت منطقة الروضة الأكثر جذباً للمستأجرين، بينما توفر منطقة الحليو أعلى عائد استثمار بنسبة تصل إلى 6.7% لتوفر بذلك فرصة جيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات إيجارية عالية على استثماراتهم.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت: أشارت البيانات التي سجلها موقع بيوت إلى توجه المستثمرين والمستأجرين نحو ترقية مكان سكنهم واختيار عقارات ذات المساحات الأكبر، وذلك خلال الفترة الماضية التي شهدت فرض قيود على التنقل والحركة عبر مختلف إمارات الدولة. ساهم هذا التوجه في تعزيز الأسعار التنافسية وخاصة في إمارتي الشارقة وعجمان، حيث لا تزال عقارات كلتا الإمارتين تثير اهتمام المستثمرين والمستأجرين بشكل كبير. من ناحية أخرى، يقدم السوق العقاري في الشارقة وعجمان عوائد استثمارية عالية، وذلك حتى مع انخفاض معدلات الإيجار بشكل عام، مما يفتح المجال بدوره للعديد من الفرص الرائعة للمستثمرين المهتمين في تحقيق أرباح على المدى الطويل.