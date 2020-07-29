قفزة بمبيعات المنازل الأميركية بـ15% في يونيو

زادت عقود شراء المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، في أحدث مؤشر على أن سوق الإسكان تجتاز جائحة كوفيد-19 بوتيرة أفضل كثيراً من الاقتصاد الأوسع.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، صعد 16.6% إلى 116.1 في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع عقود شراء المنازل القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو اثنين، بنسبة 15% في يونيو.

وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات المنازل القائمة 6.3%.

ويأتي ذلك بعد أنباء أمس الثلاثاء بأن معدل ملكية المنازل في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى له في حوالي 12 عاماً في الربع الثاني من العام.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة صدر اليوم الثلاثاء، زاد معدل ملكية المساكن إلى 67.9% في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو، ارتفاعاً من 65.3% في الربع الأول، وهي زيادة قياسية. وهذا هو أعلى معدل منذ الربع الثالث من 2008.

وكان معدل ملكية المساكن 64.1% في 2019.