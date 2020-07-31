انطلاقة قوية لـ"عقارات دبي" بـ26 ملياراً في يوليو

سجلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في السوق المحلي بدبي خلال شهر يوليو 25.75 مليار درهم نتجت عن 3834 عملية شملت البيع والرهن والهبات، مقارنة بـ14.6 مليار (4947 تصرفاً) خلال نفس الشهر 2019 وبنمو 76%، حسب البيانات الإلكترونية لـ"دائرة الأراضي والأملاك".

وأشارت بيانات "أراضي دبي" إلى أن تصرفات العقارات في يوليو حققت نمواً واضحاً لامس 130% مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل 11.2 مليار درهم نتجت عن 3491 تصرفاً، في إشارة قوية لانتعاش أسرع للقطاع ضمن مؤشر النمو V.

وبينت الأرقام والبيانات أن المبايعات بلغت 4.7 مليار درهم من خلال 2408 عمليات، استحوذت الوحدات على 1670 عملية و244 و494 عملية للمباني والأراضي على التوالي. وسجلت الرهونات 1167 تصرفاً حققت 18.5 مليار درهم، شملت 668 وحدة سكنية و181 مبنى و591 أرضاً، أما الهبات فلامست 2.6 مليار من خلال 359 تصرفاً، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".

وعلى صعيد سوق البيع، حققت المبايعات على الخارطة نحو 950 مليون درهم (20%)، بينما استحوذت مبايعات السوق الثانوي (العقارات الجاهزة) على الحصة الأكبر بنسبة 80% تعادل 3.75 مليار درهم في تطور حديث يعكس دليلاً واضحاً على التحول في استراتيجيات المشترين والتركيز على العقارات الجاهزة بهدف السكن أو تحقيق عوائد استثمارية سريعة تتزامن مع الأسعار والعروض المغرية التي يوفرها السوق في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة "كوفيد-19".

وكانت القيمة الإجمالية التصرفات العقارية في دبي قد ارتفعت إلى 72.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام عبر 22779 إجراء، وسجلت المبايعات نحو 32.5 مليار درهم نتجت عن 16 ألف معاملة.