برج المليار دولار يكتمل في هذه المدينة العربية

دخل مشروع برج "آي سي دي بروكفيلد بليس" مرحلة اللمسات النهائية بعدما أنجزت عمليات تشييده بالكامل، إيذاناً بأن يجاور أقرانه من أبراج منطقة مركز دبي المالي العالمي.

وانتهت مؤخراً أعمال البناء التي استهدفت الوصول بقمة البرج إلى ارتفاع 282 متراً، بحسب صحيفة البيان. وانطلقت أعمال البناء في البرج عام 2016، ومن المتوقع افتتاحه قريباً.

ويعد البرج الذي تبلغ تكلفته مليار دولار (3.6 مليار درهم) شراكة بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، و"بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" وقامت بتصميمه "فوستر أند بارتنر".

ويضم البرج 3 طوابق للمكاتب التنفيذية مكشوفة على السماء، ضمن المستويات 51 و52 و53 مع شرفات مخصصة ذات حدائق مغلقة، إضافة إلى 7 طوابق تحت الأرض لاستيعاب 2700 سيارة.