إطلاق مشروع فلل حطين السكني في بريدة السعودية

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في مدينة بريدة، ضمن مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر142 وحدة سكنية.

وأوضح "سكني" أن مشروع فلل حطين يقع غرب مدينة بريدة في حي متكامل قريب من طريق الملك فهد على مساحة 64.302 م2، وتبلغ فيه المسطحات البنائية 43.933 م2 موزعة على 142 وحدة سكنية.

ويبعد المشروع عن مطار الأمير نايف مسافة 8 كم، إذ يوفر 118 وحدة سكنية من نوع فيلا و24 وحدة من نوع شقة.

ويتميز المشروع بوقوعه في حي مكتمل الخدمات وقريب للعديد من المرافق الحكومية ومراكز التسوق الكبرى، إلى جانب توافر المسطحات الخضراء وتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات.