"أراد" ترسي عقد بناء "إيست فيليدج" بـ 423 مليون درهم

منحت شركة "أرادَ للتطوير" عقد إنشاءات رئيسي لبناء "إيست فيليدج"، التي تشكل المرحلة الثانية من مشروع "الجادة" المتكامل في قلب الشارقة وبقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار درهم إماراتي.

ويقع مجتمع "إيست فيليدج" العصري في وسط "الجادة" ويستهدف جيل الشباب، حيث يضم سلسلة من المجمّعات السكنية التي تتميز بتصاميمها العصرية والجريئة. ويضم المجتمع في مجمله قرابة 2000 وحدة سكنية، وقد تم بيع ما نسبته 95% من وحدات هذه المرحلة.

وأرست "أراد للتطوير" عقد إنشاء "إيست فيليدج" بقيمة 423 مليون درهم إماراتي على شركة "المباني بست".

ويتضمن بناء 16 مجمّعاً سكنياً ضمن مخطط رئيسي من المساحات المنسّقة. وسيبدأ العمل فوراً على تشييد المجمّعات السكنيّة في المشروع، ويتوقع إكمال أول باقة من المنازل في شهر ديسمبر 2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "أرادَ": "تمثّل هذه الخطوة علامة فارقة في هذا المشروع الضخم، وتؤكد عزمنا وإصرارنا على مواصلة الإنجاز في مختلف مواقع مشروعنا المتكامل في قلب الشارقة".

وأضاف: "لا يفوتنا هنا أنّ نتقدّم بجزيل الشكر للمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بنا، حيث سنعمل جاهدين لضمان بناء منازلهم في أسرع وقتٍ ممكن ووفق أعلى معايير الجودة، فلقد حرصنا على اختيار شريك يتمتع بسجلّ حافل من المنجزات حتى نشيّد هذا المجتمع العصري المميّز، ونحن نتطلّع لإنجاز هذه المرحلة من الجادة في القريب العاجل".

ويأتي عقد إنشاء "إيست فيليدج" خلال فترة مزدحمة بالنسبة لشركة "أرادَ"، حيث أعلن المطوّر العقاري في شهر يوليو الماضي عن ارتفاع مبيعاته خلال النصف الأول من العام بواقع 10% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وذلك مع تنامي طلب المستثمرين الإماراتيين على مجتمعاته المتكاملة، فضلاً عن الأصداء الإيجابية الكبيرة التي حظيت بها الشركة بعد افتتاح مجمّع مدار بالجادة.