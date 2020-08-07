نخيل: عقارات دبي تحتفظ بثقة المستثمرين

أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "نخيل العقارية" بدبي، أن ثقة المستثمرين في قطاع العقارات بالإمارة لا تزال مرتفعة.

وأوضح في مقابلة أمس عبر الهاتف مع شبكة "سي إن بي سي" أنه بالنظر إلى تأثير "كوفيد 19" على سوق العقارات بدبي منذ شهر فبراير الماضي وما تلاه، فسنجد أن الشيء الجيد هو أن رد فعل الحكومة كان مبكراً، خاصة فيما يتعلق بالمساعي الرامية إلى الحد من انتشار الجائحة، الحفاظ على سلامة الناس وعودة النشاط التجاري والحركة إلى أوضاعها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف عقيل كاظم أنه برغم هذه الظروف، إلا أننا شهدنا مستويات رائعة من النشاط العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية.

فعلى سبيل المثال، تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية التي جرت في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 32.5 مليار درهم من 16000 صفقة وهي أرقام تشير إلى أداء نشط لسوق العقارات في دبي».

وأضاف أنه فيما يخص أداء "نخيل" تحديداً فقد حققنا مبيعات تتجاوز قيمتها 800 مليون درهم منذ مارس الماضي، وهي الفترة التي شهدت ذروة انتشار الجائحة، الأمر الذي يُبرِز الثقة في قطاع العقارات بدبي"، وفقا لما نقلتة "البيان".

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 423 مبايعة بقيمة 886.83 مليون درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 500.12 مليون درهم، و345 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 386.71 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها 112 رهن أراض بقيمة 1.2 مليار درهم، و106 رهون فلل وشقق بقيمة 92.42 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 281 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 188 مليون درهم.

أما الهِبات فقد شهدت تسجيل 43 هِبة بقيمة 235.54 مليون درهم كان أهمها في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 69 مليون درهم، وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 47 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 594 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، امس الخميس، تسجيل 103 مبايعات بقيمة 239.71 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 138.02 مليون درهم، و87 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101.69 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 241.69 مليون درهم، منها 27 رهن أراض بقيمة 210.98 مليون درهم، و33 رهن فلل وشقق بقيمة 30.72 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 158 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 10 ملايين درهم.