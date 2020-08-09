JLL: استقرار السوق العقاري في القاهرة رغم التحديات

أشار تقرير لشركة JLL إلى أن سوق العقارات في القاهرة نجح في الحفاظ على استقراره خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم التحديات والظروف الاقتصادية العالمية بسبب آثار جائحة كورونا.

وبحسب التقرير فقد سجل أداء سوق الوحدات السكنية تراجعاً خلال الربع الثاني، إلا أن الأداء لا يزال جيداً مقارنة مع أداء العام الماضي، حيث تم إنجاز مشروع واحد خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى 160 ألف وحدة.

هذا بالإضافة إلى 35 ألفا من المتوقع اكتمالها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

من جهة أخرى، شهد أداء سوق الضيافة والفنادق تراجعاً كبيراً مع تراجع مستويات الإشغال إلى 42% منذ بداية العام وحتى مايو الماضي.

وأوضح أيمن سامي مدير شركة "جيه إل إل" في مصر، في مقابلة مع "العربية"، أن سوق العقارات المصري يعتمد على الطلب الداخلي، وهو رغم تراجعه إلا أنه بقي متماسكاً.

ثم عاد ليشير إلى ارتفاع الطلب مجددا مع بقاء عدد كبير من الناس في المنازل للعمل عن بعد، متوقعا مزيدا من التحسن في الربع الثالث.