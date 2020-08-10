تحديث شروط وأحكام صندوق جدوى ريت السعودية

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن إجراء تغييرات مهمة على صندوق جدوى ريت السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ 19/01/1442هـ الموافق 07/09/2020م، كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي:

وكانت شركة جدوى للاستثمار قد وزعت 28.44 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة بأنها ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/11 (نهاية يوم التداول بتاريخ 2020/08/09).

وبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 158 مليونا، وقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال بنسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.80%، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.61%.

كما أعلنت الشركة بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 2020/08/11، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.