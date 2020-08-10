شركة "أرادَ" تطلق مشروع فلل فاخرة بالشارقة

أعلنت شركة أرادَ إطلاق تجمّع سكني جديد من فلل الحدائق الفاخرة بالجادة، الوجهة المتكاملة التي تمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع في قلب الشارقة الجديدة.

ويضم تجمّع "سراب 2" 114 فيلا ومنزلا متلاصقا ضمن بيئة خضراء ومنسقة، وستكون الوحدات متاحة للمبيعات.

وتضم سراب 2 باقة من الخيارات السكنية المتنوّعة التي تشمل منازل متلاصقة من غرفتين وثلاث غرف نوم، وفلل شبه مستقلّة وفلل مستقلّة من أربع غرف نوم.

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هذا، وسيستفيد القاطنون في سراب 2 من باقة من المرافق الترفيهية والخدمية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك نوادي لياقة بدنية منفصلة للرجال والسيدات، ومسبح، ومنطقة مغامرات للأطفال، وملاعب سلة وسكواش، ونوادي لياقة خارجية، ومسجد، ضمن بيئة خضراء وأجواء رائعة.

كما سيتمتع المالكون بوصولٍ مباشر إلى الحدائق والمتنزّهات العامة من عتبات أبواب حدائق منازلهم.

وجاء إطلاق سراب 2 عقب النجاح الكبير الذي حظيت به منازل سراب 1، إضافة إلى الطلب المتنامي على وحدات الجادة والأداء القوي الذي تتمتع به سوق الشارقة العقارية.

هذا، وقد ارتفعت قيمة الأصول العقارية في الشارقة بواقع 4.1% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت إلى 6.2 مليار درهم، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في بداية أغسطس الجاري.

كما أظهرت نتئاج مبيعات شركة أرادَ ارتفاعاً بواقع 10% خلال الفترة ذاتها من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك نظراً للإقبال الكبير من جانب المواطنين الإماراتيين الذين واصلوا استثماراتهم في مشروعي الشركة؛ الجادة ومساكن نَسمَة.

وقال رئيس مجلس إدارة أرادَ، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن "من المبشّر رؤية هذا الأداء القوي للسوق العقاري في إمارة الشارقة ولا سيّما في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث شهدت هذه السوق ثباتاً واستقراراً وحافظت على ارتفاع قيمة الأصول العقارية فيها على مدى العقد الماضي".

وأضاف بقوله: "لقد خططنا لإطلاق هذا المجتمع السكني الجديد خلال الربع الرابع من هذا العام، إلا أنّنا ارتأينا تقديم موعد الإطلاق نظراً للإقبال الكبير من جانب المستثمرين والمشترين على الوحدات في مشروع الجادة، ولا شك في أنها فرصة فريدة لشراء عقارٍ في مجتمعٍ عصري للفلل في الجادة، حيث يمتاز المشروع بتكامل مرافقه وخدماته ذات المستوى العالميّ، وأنا على ثقة من الأصداء الإيجابية التي ستحظى بها منازلنا الجديدة لدى الجميع".

وفي بداية هذا الشهر، أرست أرادَ عقد إنشاءات رئيسي بقيمة 423 مليون درهم إماراتي لبناء مجمّعات إيست فيليدج، المرحلة الثانية من مشروع الجادة والتي تضم في مجملها قرابة 2000 وحدة سكنية، حيث يواصل المطوّر العقاري عمله لتشييد مشروعه الضخم الذي تصل قيمة مبيعاته الإجمالية إلى 24 مليار درهم إماراتي.

كما تتواصل أعمال البناء في المرحلة الأولى من الجادة، حيث سيتم تسليم أول باقة من أصل 1,400 منزل خلال الربع الثالث من هذا العام.