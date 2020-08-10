"الاتحاد العقارية" تنجز مخطط مشروع "موتور سيتي هيلز"

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، المطور الرئيسي لمشروع "دبي موتور سيتي"، عن استكمال المخططات الاستراتيجية الأولية للشركة، بخطط مفصلة لمدة ثلاث سنوات، والتي تم تطويرها لإعادة الشركة إلى طليعة المطورين في الإمارات وإقليمياً.

وكجزء من الخطة الاستراتيجية، قامت الشركة بالكشف عن المخطط الأولي لمشروعها الجديد "موتور سيتي هيلز"، والذي سيغطي إجمالي مساحة قدرها 2.9 مليون قدم مربع تقريباً، وسيشمل المشروع المُطل على شارع الشيخ محمد بن زايد 195 فيلا سكنية و490 تاون هاوس و6 مساحات أرضية مخصصة للمجمعات التجارية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالبدء بالبيع عقب الانتهاء من الموافقات اللازمة قبيل إطلاق المشروع في الربع الأول من 2021.

وأفاد خليفة حسن صالح الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة: "الشركة تتابع عن كثب متطلبات السوق العقاري والمستثمرين في الدولة، لذا قد قمنا بإطلاق مشروع "موتور سيتي هيلز"، الذي يتيح الاستثمار أمام الراغبين ببناء الفلل والتاون هاوس بالتصاميم الخاصة بهم".

يذكر أن الاتحاد العقارية تمتلك العديد من المشاريع الناجحة التي تم إطلاقها، وتضم أكثر من 60 ألف وحدة.