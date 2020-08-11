الرياض المالية تتيح تقارير تقييم النصف الأول لـ "صندوق الرياض ريت "

أعلنت شركة الرياض المالية عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2020م، المعدة من قبل مقيمين مستقلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وهما: شركة باركود وشركة فاليوسترات.



و للحصول على نسخة من التقارير يمكنكم زيارة الرابط التالي:



http://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/reits/riyad-reit

وأعلنت شركة الرياض المالية في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت، بنسبة 2.63% من رأس المال، (ما يعادل 0.25‎ ريال للوحدة) عن النصف الثاني 2019، وبإجمالي أرباح موزعة 42,924,275.25 ريال سعودي.

موضوع يهمك تراجعت أرباح "الأسمنت السعودية" بنسبة 19.2% في الربع الثاني إلى 74.5 مليون ريال، مقارنة بـ92.3 مليون ريال بالربع المماثل... تراجع أرباح الأسمنت السعودية بالربع الثاني 19% لـ74.5 مليون ريال شركات

وأوضحت، في بيان لها على "تداول"، إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 2.59% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وكانت أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/08/21 هـ الموافق 2020/04/14م.