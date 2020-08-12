لجنة تصفية تكسب حكماً بشأن أرضٍ على كورنيش الدمام

حصلت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام.

وأصدرت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيدًا لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن (تصفية) تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الصادر في 06 / 11 / 1439هـ، حيث باشرت (تصفية) أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيًّا وقانونيا وماليا، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.