إيرادات "سوديك" العقارية تهوي 47% والأرباح تهبط 80%

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، خلال النصف الأول من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 80% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، إنها حققت صافي ربح بلغ 69.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 337.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له مسجلة تراجعاً بنسبة 79.5%.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2020 لتصل إلى 1.07 مليار جنيه مقابل 2.016 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له مسجلة تراجعا في الإيرادات بنسبة تقترب من 47%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 171.18 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل خسائر بلغت 39.8 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي لتسجل ارتفاعاً بنسبة 329.9%.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت نحو 27.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 162.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019 بنسبة تراجع تقدر بنحو 82.9%.