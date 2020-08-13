مؤسس "داماك" يتوقع استمرار الظروف الصعبة لعامين

تكبدت شركة داماك العقارية خسائر في الربع الثاني من هذا العام بلغت 280 مليون درهم، مقارنة بتحقيقها أرباحا في الفترة المقابلة من عام 2019 تجاوزت 50 مليون درهم.

فيما تكبدت الشركة خسائر في النصف الأول من هذا العام بلغت 386.7 مليون درهم، مقارنة بتحقيقها أرباحا في الفترة المماثلة من عام 2019 بلغت 81.6 مليون درهم.

ومن جانبه، أشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة "داماك العقارية" حسين سجواني إلى أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على مبيعات وأعمال الشركة، متوقعا أن تبقى الظروف صعبة في القطاع العقاري على مدار العامين المقبلين.

وأضاف سجواني أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن نرى بعض التعافي في الطلب على العقار العام المقبل مع انعقاد معرض أكسبو.