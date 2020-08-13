فسخ عقد إيجار بالإمارات بـ75.6 مليون لهذا السبب

قضى مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارات، الذراع القضائية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بفسخ عقد إيجار سكني بقيمة إجمالية بلغت 75.66 مليون درهم، وإرجاع الشيكات نظراً لتأثر العلاقة الاقتصادية في العقد المبرم بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) بانتشار جائحة فيروس "كورونا".

ونص حكم القضية رقم 02/04865/2020 على فسخ عقد الإيجار سند الدعوى اعتباراً من تاريخ تسليم المدعية للمأجور للمدعى عليها خال من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليها برد الأجرة التي استلمتها للمدعية (نقداً أو بشيك) عن الفترة التالية لتاريخ تسليم الأجور، وفقا لما نقلته "الخليج".

ويستند سبب الدعوى للعقد المبرم بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) للفترة التي تمتد من الأول من أبريل 2018 حتى الـ30 من يونيو 2024 على إلزام المدعى عليها بفسخ العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة، بسبب انتشار جائحة "كورونا"، حيث قررت دولة الإمارات تعليق السفر، ما أدى إلى منع السياحة الذي أثر على الوضع الاقتصادي للمدعية ولم يبق أمامها إلا خيار إنهاء العقد.

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وبحسب بيانات الدعوى أيضاً ألزمت المدعى عليها بتسليم المدعية شيكات بقيمة 25.2 مليون درهم عن السنتين الإيجاريتين الثالثة والرابعة (من يوليو 2020 إلى يونيو 2022). بالإضافة الى إلزام المدعى عليها برد مبلغ التأمين وقدره 825 ألف درهم.

وسجلت الإمارات 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة يوم أمس الأربعاء، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62,966 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وفاة مصاب واحد من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 358 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 195 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 56,961 حالة.