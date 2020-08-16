أصول الكويت العقارية ترتفع إلى 55.6 مليار دولار

كشفت مصادر مسؤولة أن قيمة أصول الكويت العقارية من الأراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانت داخل أو خارج البلاد ارتفعت بنسبة 9.4% بنهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2020 لتبلغ نحو 17 مليار دينار، أو ما يعادل 55.6 مليار دولار، مقارنة بـ 15.6 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/2019.

وقالت المصادر إن وزارة المالية أصدرت التعليمات المالية المنظمة بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة ووجوب إجراء جرد دقيق وشامل لكل أصناف الموجودات في كل وزارة أو إدارة حكومية، لاسيما أن الجرد السليم يؤدي إلى اتخاذ قرارات سلمية بشأن التزويد والتشغيل وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وذكرت المصادر أن إجمالي الموجودات المنقولة والعقارية بنهاية مارس الماضي بلغ 19 مليار دينار، في حين بلغت الموجودات المنقولة 1.9 مليار دينار وهي تتضمن جرد المخازن الرئيسية والفرعية ومخازن الورش وما شابهها والعهد الشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموجودات المتحركة والموجودات الأخرى.

موضوع يهمك تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأميركية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجدداً... الذهب يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع أسواق المال

وأشارت المصادر إلى أن أرقام الأصول العقارية لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الأصول التي قد تصل في حقيقتها الى أضعاف هذا المبلغ، خاصة أنها تضم جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها، باستثناء دور العبادة.

وتوقعت المصادر أن ينتهى قريبا من مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي تنفذه إحدى الشركات الخاصة منذ عام 2016 بتكليف من وزارة المالية، وهو المشروع الذي بلغت قيمته 6.8 مليون دينار لتطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الكويت العقارية، على أن يقوم المشروع بتوفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي.

وحول قيمة ممتلكات الدولة العقارية، أشارت إلى أن الديوان الأميري ينفرد بأكبر قيمة للممتلكات بقيمة 4.4 مليار دينار، تلاه وزارة المالية (الإدارة العامة) بـ 3 مليارات دينار ثم وزارة الداخلية بقيمة 2 مليار دينار ثم وزارة الإعلام بقيمة 1.3 مليار دينار ثم وزارة الأشغال العامة بـ 1.1 مليار دينار ووزارة الصحة بنفس القيمة.