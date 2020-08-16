دبي.. "المنازعات الإيجارية" تفصل في 5899 دعوى بـ5 أشهر

أكد رئيس "مركز فض المنازعات الإيجارية" في دبي القاضي عبد القادر موسى، أن المركز نجح بالفصل في 5899 دعوى إيجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، في المقابل لم يشهد تسجيل أي قضية نزاع في قطاع "ملكية العقارات المشتركة" منذ تكليفه بهذه المهام بالتزامن مع إصدار القانون رقم (6/2019) في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف موسى أن المركز تمكن من متابعة عملياته خلال مدة برنامج التعقيم الوطني، وظل على تواصل مع المتعاملين للاستمرار في تقديم الخدمات الممكنة.

"لكن بفضل تطبيقاتنا المتطورة، ووجود مركز اتصال حديث، فقد حرصنا على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، حيث وصل عدد قضايا النزاع التي استقبلها منذ يناير 2020 حتى نهاية شهر مايو 2020 إلى 563 دعوى نزاع"، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وقال القاضي عبد القادر موسى: "المركز جميع أنواع القضايا، وتمكن بجدارة من التعامل مع الانعكاسات الناجمة عن الأزمة الراهنة على القضايا، ولوحظ فقط انخفاض نسبة تسجيل الدعاوى في المركز. ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة، والتعاون الذي أبداه الملاك للتخفيف عن كاهل المستأجرين، والتفهم الواضح لتبعات الظروف الاستثنائية".

وأوضح رئيس "فض المنازعات الإيجارية" أن المركز يحرص دائماً على إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ومواصلة توفير مختلف الخدمات والعمليات التي تساعد على استقرار السوق والحفاظ على جاذبيته، وضمان الحقوق لجميع الأطراف.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، بلغ عدد القضايا التي تم حسمها من خلال قسم "التوفيق والصلح" 278 دعوى، الأمر الذي يظهر تشجيع المركز على اللجوء إلى التسويات الودية بين طرفي النزاع، مع ضمان حصولهم على حقوقهم، بما يضمن لدبي المحافظة على صورتها المشرقة، كمدينة تحرص على إسعاد مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها. ويتجلى هذا النهج من خلال مبادرات "يد الخير" التي بلغ عددها خلال نفس الفترة 32 حالة.