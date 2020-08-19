"الأهلي ريت" يحقق 1.6 مليون ريال خلال النصف الأول

حقق صندوق الأهلي ريت (1) التابع لشركة الأهلي المالية صافي أرباح بقيمة 1.6 مليون ريال، حيث بلغ صافي الأصول في نهاية الفترة 1,324,555 ريال.

وقالت الشركة بأن عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 137.5 مليون وحدة وبلغ صافي قيمة الوحدة 9.63 ريال بعائد 0.12%.

وتم حساب العائد بقسمة صافي الربح على صافي قيمة الأصول عند بداية الصندوق.

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وكانت "الأهلي المالية" قد أعلنت في وقت سابق عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية مركز مكتبي تجاري مكون من طابقين في مدينة الرياض لصالح "صندوق الأهلي ريت 1"، مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم تمويل الصفقة عبر التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، مشيرةً إلى أن العقار مؤجر بالكامل لمدة 3 سنوات بعائد يعادل 8.6%.

وقد سبق وأن أعلنت شركة الأهلي المالية في تاريخ 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019م عن توقيعها على اتفاقية الشراء لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على المركز المكتبي المذكور.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من العام 2020.