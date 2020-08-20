الوطنية للإسكان: 12 ألف وحدة سكنية بالرياض وجدة خلال 3 سنوات

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان 8 اتفاقيات لتطوير المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" السكني الواقع شمال الرياض، ومشروع "خيالا" في الحمدانية بمحافظة جدة.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، في مقابلة مع "العربية"، أن المدة الزمنية لإنجاز هذين المشروعين هي 3 سنوات منذ تاريخ البدء بهما.

ولفت إلى أن اختيار 8 مطورين عقاريين لهذين المشروعين، يأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع التطوير العقاري بأسعار تنافسية.

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ويأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع التي تُنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين لتوفيرها للأسر المستفيدة من برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وتمثّل المرحلة الجديدة لمشروع "مرسية" في ضاحية الجوان امتداداً للمرحلة السابقة التي اكتمل فيها الحجز بنسبة 100% وتتواصل فيها أعمال التطوير والتشييد بنسب انجاز متقدمة، حيث يمتد المشروع على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 في موقع استراتيجي شمال العاصمة الرياض.

ويبلغ إجمالي وحدات المرحلة الجديدة 9052 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، ليصل حجم المشروع بجميع مراحله إلى 14,300 وحدة سكنية كجزء من ضاحية الجوان التي تقوم الشركة الوطنية للإسكان بدور المطور الرئيس للضاحية شمال مدينة الرياض.

فيما يعد مشروع "خيالا" استمراراً للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة التي تتوزع على مستوى محافظة جدة، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2 في الجزء الشمالي من المحافظة ويوفّر 3400 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس.

وتضمنت شركات التطوير العقاري التي تم التوقيع معها على مستوى مشروع "مرسية" بالرياض، كل من شركة دار واعمار، وشركة دار الابداع، وشركة رتال، وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، أما في مشروع "خيالا" بجدة فتم التوقيع مع الشركة الأولى لتطوير العقارات، وشركة سمو العقارية، وشركة مكيون.