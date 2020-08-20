طلب قوي على الفلل والتاون هاوس بسوق العقارات في دبي

منذ بداية أزمة "كوفيد-19"، ظهر اتجاه جديد في الطلب وحركة قطاع الفلل والتاون هاوس في سوق العقارات في دبي، حيث شهد القطاع خلال يوليو نمواً في عمليات البحث بنسبة 58% وأكبر عدد من معاملات بيع المنازل الجاهزة في شهر واحد، من خلال 493 مبايعة، حسب تقرير "بروبرتي فايندر".

وأوضح التقرير: "إن عدد المعاملات يعد انعكاساً مباشراً لعمليات البحث والطلب على الفلل ومنازل التاون هاوس منذ بدء الأزمة الراهنة. في شهر يوليو/تموز وحده، وهو يعد أحد الأسباب التي تدفع نحو التفاؤل بالفترة المقبلة، وتحسن منحنى الطلب على العقارات الأكبر ذات المساحات الخارجية الأكبر"، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وخلال الأزمة والإغلاق، أظهرت بيانات البحث والطلب أن الناس بدأوا في البحث عن عقارات أكبر. تحولت بيانات البحث والطلب من الشقق العائلية الصغيرة التقليدية إلى الفلل ومنازل التاون هاوس. وتظهر البيانات أن هذا الاتجاه قد نما بشكل ملحوظ منذ بدء الأزمة ولا يزال يؤثر في السوق.

وكانت أفضل مناطق مبيعات الفلل والتاون هاوس الثانوية هي: "ند الشبا" (14.4%)، "دبي هيلز استيت" (6.7%)، "الفرجان" (5.9%)، "مجمع دبي الصناعي" (4.9%)، "مدن" (4.7%).

وكانت أفضل المناطق لمبيعات الفلل والتاون هاوس على الخريطة هي: "دبي الجنوب" (28.1%)، "دبي هيلز استيت" (23.4%)، "المرابع العربية 3" (15.6%)، "تاون سكوير" (10.9%) و"دبي لاند" (7.8%).