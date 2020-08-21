5.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بأسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 631 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 477.4 مليون درهم، و529 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 681.78 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء (جنوبا) الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة، بقيمة 65 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.12 مليار درهم، منها 146 رهناً لأراض بقيمة 3.98 مليار درهم، و115 رهناً لفلل وشقق بقيمة 138.82 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 296 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 53 هبة بقيمة 269.16 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 75 مليون درهم، وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الثانية، بقيمة 26 مليون درهم.

من جهة أخرى، بلغت قيمة التصرفات العقارية أمس، أكثر من 525 مليون درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 151 مبايعة، بقيمة 257.49 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراض بقيمة 125.33 مليون درهم، و123 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 132.17 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 6، بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء (جنوب الرابعة)، بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 241 مليون درهم، منها 26 رهناً لأراضٍ بقيمة 218.26 مليون درهم، و22 رهناً لفلل وشقق بقيمة 22.74 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى، بقيمة 132 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 20 مليون درهم.