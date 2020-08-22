مناقشة تطورات التسجيل العقاري في الشارقة

نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة جلسة افتراضية عن بُعد بعنوان "تطلعات المطورين نحو الاستثمار والتطوير العقاري في إمارة الشارقة" مع أبرز وأهم شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في التواصل الدائم والمستمر مع شركائها الاستراتيجيين، وترسيخ التعاون البناء بينها وبينهم بما يضمن خدمة السوق العقاري في الإمارة الباسمة.

وأكد مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز آل صالح خلال كلمته الافتتاحية أهمية السوق العقاري لاقتصاد الإمارة، والدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع لتسهيل عمل المطورين العقاريين، وترسيخ مكانة الشارقة كبيئة جاذبة للمستثمرين.

وركز على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس شراكات مستدامة بين الطرفين لتطوير حركة الاستثمار في الإمارة، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل فيها بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار آل صالح إلى حزمة القوانين المحفزة والمشجعة للاستثمار بالقطاع العقاري، والتي تسهل عمل المطورين العقاريين، مؤكداً أن الدائرة تسعى دائماً إلى توفير البيئة التشريعية المناسبة للمطورين والمستثمرين من أجل نمو استثماراتهم وعائداتهم.

وتمت خلال الجلسة مناقشة أهم التحديات التي واجهت شركات التطوير العقاري في سنة 2020 خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المنطقة والعالم، وتأثيراته على قطاع التطوير العقاري في الإمارة.

كما تم بحث أهم التشريعات العقارية المستحدثة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري في الإمارة، حيث تم عرض مسودة التشريع الجديد، ومناقشة أهم ما تضمنه، وهو استحداث نظام حساب الضمان المصرفي (الاسكرو أكاونت).