اتفاقية تطوير عقاري بين "سمو العقارية" و"الإسكان" بـ300 مليون

أعلنت شركة سمو العقارية أنها وقعت مع الشركة الوطنية للإسكان، اتفاقية تطوير عقاري فرعي للمنطقة رقم 2 من مشروع خيالا السكني الواقع في حي الحمدانية بمدينة جدة بتكلفة تقدر بـ 300 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الاتفاقية تتضمن بناء 404 فلل على أراضي وزارة الإسكان المخصصة للشركة والبالغة مساحتها 105 آلاف متر مربع.

وسيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

وتوقعت أن يبدأ العمل في المشروع خلال 6 أشهر من تاريخه، مضيفة أنه بناء على الاتفاقية الموقعة فإن مدة الانتهاء من المشروع ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائجها عند البدء في البيع والتنفيذ، مبينة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الأثر المالي وتطورات المشروع خلال الفترة المقبلة.