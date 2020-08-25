أميركا.. مبيعات المنازل الجديدة تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

سجلت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما ونصف العام في يوليو تموز، مع مواصلة سوق الإسكان إظهار مناعة قوية في مواجهة جائحة كوفيد-19 التي أغرقت الاقتصاد في ركود وأخرجت عشرات الملايين من الأميركيين من سوق العمل.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 13.9% إلى وتيرة سنوية معدلة موسميا بلغت 901 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2006.

ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، وهو ما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان.

وجرى تعديل وتيرة مبيعات يونيو حزيران بالزيادة إلى 791000 وحدة من 77600 وحدة في القراءة الأولية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل نحو 14% من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 1.3% إلى 785 ألف وحدة.