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البلديات السعودية تعلن إلزامية توثيق عقود الإيجار في هذا التاريخ

المصدر: الرياض - واس
عقارات السعودية
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية تكاملها مع شبكة إيجار، لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع التجاري إلكترونياً.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لحوكمة المعاملات البلدية، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية، وتحقيق مبدأ التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والهيئات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء.

وأوضحت أنه وفقاً للآلية المحددة تُسجَّل البيانات للموقع التجاري على شبكة إيجار بعد ذلك يُصدر رقم العقد الإلكتروني لإثبات الموقع، مشددة على أن رقم العقد الصادر يعد رقم العقد الإلكتروني المعتد به والبديل للعقد الورقي في معاملات التراخيص التجارية. وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمستفيدين من خدمة ترخيص نشاط تجاري إلى المبادرة بتوثيق عقود الإيجار الجديدة أو تحويل العقود الورقية إلى إلكترونية قبل تاريخ 4 أكتوبر من العام الحالي 2020 حيث لن يتاح بعد ذلك ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية وقعت مؤخراً العديد من مذكرات التفاهم ضمن استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تتمحور هذه الشراكات حول المستفيد من الخدمات البلدية وتحسين تجربته.

كلمات دالّة

#أسواق, #شركات, #عقارات
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